УГМС: первые заморозки ожидаются в Ростовской области 20 сентября

Синоптики Северо-Кавказского УГМС составили прогноз погоды для Ростовской области. На регион надвигаются первые заморозки, сообщила RostovGazeta.ru.

Столбики термометров опустятся к нулю в ночь на 20 сентября. Такие условия ожидаются в северных районах.

По данным экспертов, в светлое время суток воздух прогреется в среднем по области до +19…+24 градусов. В южной части региона может потеплеть до +27 градусов.

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