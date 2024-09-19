УГМС: первые заморозки ожидаются в Ростовской области 20 сентября

Столбики термометров опустятся к нулю в ночь на 20 сентября. Такие условия ожидаются в северных районах.

По данным экспертов, в светлое время суток воздух прогреется в среднем по области до +19…+24 градусов. В южной части региона может потеплеть до +27 градусов.