УГМС: первые заморозки ожидаются в Ростовской области 20 сентября
Синоптики Северо-Кавказского УГМС составили прогноз погоды для Ростовской области. На регион надвигаются первые заморозки, сообщила RostovGazeta.ru.
Столбики термометров опустятся к нулю в ночь на 20 сентября. Такие условия ожидаются в северных районах.
По данным экспертов, в светлое время суток воздух прогреется в среднем по области до +19…+24 градусов. В южной части региона может потеплеть до +27 градусов.
Глава Ногинска вручил первые паспорта еще 9 школьникам
Первое заседание Совета депутатов нового созыва прошло в Котельниках
Два танка «Ахмата» несколько недель сдерживали ВСУ под Суджей
Подмосковье восстановит жилой дом в поселке Ханженково-Северном в ДНР
Пенсионеров из Котельников обучат оказанию первой помощи на спецзанятиях
Еще 258 работников предприятий Подмосковья прошли обучение на Фабрике офисных процессов
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте