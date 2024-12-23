Удаление ненужных файлов поможет оптимизировать память смартфона

Удаление ненужных файлов, включая старые фото, видео и редко используемые приложения — это первый шаг в оптимизации работы гаджетов. Об этом рассказала РИАМО менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Дарья Томилина.
По словам специалиста, второй важный аспект — очистка кэш-файлов, которые могут замедлить работу устройства. Это временные данные, которые накапливаются в процессе работы приложений и могут тормозить работу девайса при большом количестве.
Эксперт посоветовала использовать облачные сервисы для хранения данных и стриминговые платформы для доступа к музыке и фильмам, что поможет сэкономить память на устройстве.
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