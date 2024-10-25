Съезд «Общества содействия русскому историческому развитию „Царьград“ состоялся в Храме Христа Спасителя в Москве. В ходе выступления учредитель „Царьграда“ Константин Малофеев от лица русского народа призвав объявить холодную войну коллективному Западу.

«Нас объединяет Русская идея, Русская мечта. Мечта о величии России. Цель Царьграда — чтобы для служения этой великой идее пробудился весь русский народ. Мы хотим, чтобы проснулись все. Сейчас именно такой момент. Время русского пробуждения», — подчеркнул Константин Малофеев.

Он отметил, что сейчас самое время признать тот факт, что Россия больше не объект, а субъект международной политики. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы остановить западные влияния и прекратить потоки мигрантов, которые отправляются в Россию с подачи стран Запада.

По словам Малофеева, как только Россия с успехом завершит СВО, случится окончательный слом мирового порядка.