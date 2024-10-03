Учитель Волкова призвала родителей просвещать детей о правилах безопасности в интернете

Петербургский учитель Светлана Волкова дала советы родителям, как развить у детей школьного возраста цифровые навыки. Ее слова передала газета «Петербургский дневник».
Как отметила преподаватель, цифровые навыки в будущем пригодятся каждому, однако уже в детском возрасте важно понимать, что без правильного подхода технологии могут навредить. В первую очередь Волкова призвала родителей соблюдать правила безопасности в Интернете, так как дети при использовании гаджетов учатся у взрослых.
Частые беседы о рисках и защите личной информации помогут понять учащимся, к каким последствиям может привести разглашение персональных данных. Доверительные отношения в семье позволят взрослым установить лучший контакт с детьми, добавила учитель.
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