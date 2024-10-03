Учитель Волкова призвала родителей просвещать детей о правилах безопасности в интернете

Как отметила преподаватель, ​​цифровые навыки в будущем пригодятся каждому, однако уже в детском возрасте важно понимать, что без правильного подхода технологии могут навредить. В первую очередь Волкова призвала родителей соблюдать правила безопасности в Интернете, так как дети при использовании гаджетов учатся у взрослых.

Частые беседы о рисках и защите личной информации помогут понять учащимся, к каким последствиям может привести разглашение персональных данных. Доверительные отношения в семье позволят взрослым установить лучший контакт с детьми, добавила учитель.