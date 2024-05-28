Учитель Соболев: запретить «Вредные советы» Остера могли только люди без чувства юмора

Прокуратура Каратузского района Красноярского края постановила изъять из продажи детскую книгу Григория Остера «Вредные советы». Запретить это произведение могли только люди, не имеющие чувства юмора, сообщил заслуженный учитель России Лев Соболев в беседе с «Ридусом».

Ранее прокуратура Каратузского района Красноярского края выявила в произведении описания жестокости, физического и психологического насилия, а также антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. Книга была выпущена без возрастной маркировки, как это требует законодательство.

Соболев назвал эту ситуацию крайне абсурдной. Такие запреты можно считать живым примером отсутствия чувства юмора у людей, отметил он.