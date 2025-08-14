Учитель Соболев назвал неизбежным появление новых вариантов произношения слов
Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Лев Соболев поделился с «Ридусом» мнением о новых вариантах произношения слов «миллион» и «миллиард».
Институт русского языка имени Виноградова РАН официально утвердил новые варианты произношения числительных. Теперь наравне с традиционными формами допустимы разговорные варианты «мильон» и «мильярд».
«Появление новых орфоэпических норм связано с тем, что у большинства носителей языка изменилось произношение. Русский язык развивается», — отметил педагог.
Соболев назвал неизбежным возникновение новых вариантов произношения слов. Он также отметил, что прежние нормы ему ближе, хотя настаивать на своем выборе учитель не собирается.
Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен «Ленинграда»
Депутат Госдумы посетил Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе
Люди сорвались с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие
Котельную и теплосети модернизируют к отопительному периоду в Миронцеве
Около 100 несанкционированных свалок устранили в Можайском округе за 4 года
Венгрия осудила ночной удар ВСУ по брянскому нефтепроводу «Дружба»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте