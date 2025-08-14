Учитель Соболев назвал неизбежным появление новых вариантов произношения слов

Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Лев Соболев поделился с « Ридусом » мнением о новых вариантах произношения слов «миллион» и «миллиард».

Институт русского языка имени Виноградова РАН официально утвердил новые варианты произношения числительных. Теперь наравне с традиционными формами допустимы разговорные варианты «мильон» и «мильярд».

«Появление новых орфоэпических норм связано с тем, что у большинства носителей языка изменилось произношение. Русский язык развивается», — отметил педагог.

Соболев назвал неизбежным возникновение новых вариантов произношения слов. Он также отметил, что прежние нормы ему ближе, хотя настаивать на своем выборе учитель не собирается.