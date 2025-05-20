Учитель Ямбург раскритиковал идею с переводными экзаменами для школьников

Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук и член-корреспондент РАО, в разговоре с RT выразил мнение, что введение обязательных переводных экзаменов станет излишней нагрузкой для школьников.
Таким образом он прокомментировал инициативу главы СПЧ Валерия Фадеева, который предложил вернуться к обязательным переводным экзаменам в школах.
«Я думаю, что, в общем, это перегрузка детей», — заявил эксперт.
По словам Ямбурга, существующие методы оценки знаний позволяют эффективно контролировать успеваемость по основным предметам без дополнительных проверок успеваемости.
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