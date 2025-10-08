Учитель из Удмуртии Заварзина объяснила, как преодолеть разрыв в отношениях между родителями, учителями и детьми

Заварзина отметила, что результаты воспитания часто отложены во времени

В программе «Родительский чат» на радио «Гордость» (92.8 FM 12+) Почетный работник общего образования РФ и народный учитель Удмуртии Надежда Заварзина обсудила сложные вопросы современного образования. Об этом сообщил Izhlife .

Эксперт подчеркнула, что для успешного образовательного процесса необходимо, чтобы каждый участник — родитель, учитель и ребенок — был защищен в своих правах и имел меру ответственности. Однако на практике доверие к учителям падает, а тревожность родителей растет.

По словам Надежды Заварзиной, родители часто сосредоточены на формальных показателях и ищут виноватых в проблемах. Она призывает уважать профессию педагога и не делать поспешных выводов, даже если учитель молодой.

Заварзина также отметила, что результаты воспитания и обучения часто отложены во времени. Требовать сиюминутных успехов — значит не понимать сути процесса.

Для улучшения ситуации народный учитель Удмуртии рекомендовала несколько книг, среди которых работы Шалвы Амонашвили, притча Михаила Казиника и руководство Нины Зверевой.