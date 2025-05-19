Учитель Бирюкова сообщила, что на ЕГЭ не снижают баллы за почерк
Почерк не влияет на итоговые баллы по ЕГЭ, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» учитель русского языка и литературы, преподаватель НИУ ВШЭ Екатерина Бирюкова.
По словам эксперта, при возникновении спорных моментов к проверке привлекают несколько человек.
«Для учителя это не проблема и не вызов. Ты уже причитываешься к этому, отличаешь О и А. На экзамене всегда не хватает времени, ты чуть-чуть спешишь», — отметила специалист.
В заключение преподаватель посоветовала прописывать буквы покрупнее. Такой подход поможет избежать подачи апелляции в будущем.
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