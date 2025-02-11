Учет абортов в частных клиниках призвали ввести в Госдуме

В частных клиниках в России необходимо ввести систему обязательного предоставления статистических данных по проведенным абортам. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«В частных клиниках учет вообще не ведется. Призываю ввести систему обязательного предоставления статистических данных по проведенным абортам», — сказал он.

Депутат выразил мнение, что в России необходимо установить полный государственный контроль за процедурами прерывания беременности. По его словам, государство только так сможет вести работу по пропаганде отказа от данной процедуры. При этом финальное мнение, подчеркнул Леонов, остается за женщиной.

«Не поддерживаю планы о полном запрете абортов, в том числе в частных клиниках. Более компромиссный вариант — перевести процедуры прерывания беременностей в систему ОМС», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Вологодской области собрались полностью запретить аборты.