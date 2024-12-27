Ученый Золотарева: плесень на придверных ковриках опасна для человека и животных

Накопление бактерий и плесени на придверных ковриках может привести к развитию аллергии у людей и болезням домашних животных. Об этом рассказала старший преподаватель РТУ МИРЭА Мария Золотарева в интервью «Газете.Ru».

По словам специалиста, это особенно опасно при редкой чистке ковриков, которые становятся влажными в осенне-зимний сезон, отмечает сайт «Известия».

Золотарева посоветовала отдавать предпочтение синтетическим коврикам, устойчивым к износу, и регулярно проводить их обработку антисептическими средствами после чистки.