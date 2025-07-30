Ученый Жигалин призвал подготовиться к последствиям землетрясения на Камчатке

Отголоски землетрясения в Камчатском крае, произошедшего 30 июля, еще долго будут ощущаться. Ожидается повышение активности вулканов и новые мощные афтершоки. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Александр Жигалин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».