Ученый Жигалин призвал подготовиться к последствиям землетрясения на Камчатке

Отголоски землетрясения в Камчатском крае, произошедшего 30 июля, еще долго будут ощущаться. Ожидается повышение активности вулканов и новые мощные афтершоки. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Александр Жигалин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Ученый призвал подготовиться к последствиям подземных толчков.
«Во-первых, афтершоки обязательно будут какое-то продолжительное время», — предупредил специалист.
По его словам, это продлится около двух дней. Жигалин назвал Камчатку интересным геологическим объектом, где одновременно фиксируют и землетрясения, и извержения вулканов.
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