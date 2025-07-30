Ученый Жигалин призвал подготовиться к последствиям землетрясения на Камчатке

Отголоски землетрясения в Камчатском крае, произошедшего 30 июля, еще долго будут ощущаться. Ожидается повышение активности вулканов и новые мощные афтершоки. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Александр Жигалин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Ученый призвал подготовиться к последствиям подземных толчков.

«Во-первых, афтершоки обязательно будут какое-то продолжительное время», — предупредил специалист.

По его словам, это продлится около двух дней. Жигалин назвал Камчатку интересным геологическим объектом, где одновременно фиксируют и землетрясения, и извержения вулканов.

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