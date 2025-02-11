Ученый Синкин: утверждение о вреде микропластика для здоровья — миф

Ведущий научный сотрудник Института скорой помощи им. Склифосовского Михаил Синкин назвал мифом утверждение о вреде микропластика для здоровья. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ученый охарактеризовал опасения по поводу микропластика как необоснованные страхи.

«История о вреде микропластика крайне преувеличена. Это из той же серии, что мобильные телефоны все время излучают и вызывают рак мозга», — отметил эксперт.

По словам специалиста, статистика не подтверждает соответствующие связи. Так, за последние десятилетия, несмотря на широкое распространение мобильных устройств, не было зафиксировано резкого увеличения числа таких заболеваний, пояснил Синкин.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте