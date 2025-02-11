Ведущий научный сотрудник Института скорой помощи им. Склифосовского Михаил Синкин назвал мифом утверждение о вреде микропластика для здоровья. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Ученый охарактеризовал опасения по поводу микропластика как необоснованные страхи.

«История о вреде микропластика крайне преувеличена. Это из той же серии, что мобильные телефоны все время излучают и вызывают рак мозга», — отметил эксперт.

По словам специалиста, статистика не подтверждает соответствующие связи. Так, за последние десятилетия, несмотря на широкое распространение мобильных устройств, не было зафиксировано резкого увеличения числа таких заболеваний, пояснил Синкин.