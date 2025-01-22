Ученый Рыбальченко: проснувшиеся в январе клещи представляют реальную угрозу
Из-за аномальной зимней температуры в России вышли из спячки клещи. Стоит ли беспокоиться из-за необычной активности насекомых, рассказал в беседе с сайтом «Мир 24» Илья Рыбальченко, научный эксперт Российского экологического движения.
По его словам, проснувшиеся раньше срока клещи представляют серьезную опасность для людей и животных. Данные членистоногие переносят различные заболевания, а увеличение продолжительности их активной фазы повышает риск заражения.
«В долгосрочной перспективе виды могут адаптироваться к изменяющимся условиям, но это требует времени», — отметил ученый.
Однако стремительное изменение климатических условий, добавил Рыбальченко, может оказаться слишком быстрым для естественного приспособления.