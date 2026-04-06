Ученый Рубан предупредил об опасности нагрева смартфона с внезапным отключением

Кандидат технических наук, доцент кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Олег Рубан поделился с RT информацией, какие признаки указывают на опасный нагрев смартфона.

По словам эксперта, опасность представляют резкое снижение производительности, внезапное отключение устройства и вздутие корпуса.

«Выключите телефон, дайте остыть 10 минут. Включите и дайте нагрузку (игра, запись 4K, навигатор) на 10—15 минут. Оцените нагрев тыльной стороной ладони: она чувствительнее пальцев», — посоветовал специалист.

Рубан отметил, что равномерный нагрев или чуть более сильный в районе процессора или камеры является нормой, если после прекращения нагрузки телефон остывает за две-три минуты, а также отсутствуют запах, вздутия и выключения.