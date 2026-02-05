Ученый Рубан посоветовал минимизировать использование наушников на морозе

Кандидат технических наук и доцент кафедры физики РТУ МИРЭА Олег Рубан рассказал RT о рисках использования наушников в морозную погоду.

По словам специалиста, при низких температурах изоляция проводов устройства может растрескаться. Большинство бюджетных и среднеценовых моделей используют пластификаторы на основе поливинилхлорида (ПВХ) или резиновые составы. При температуре ниже −15…−20 градусов полимеры становятся хрупкими и теряют гибкость.

Многократные циклы охлаждения и последующей зарядки ускоряют деградацию батареи, сокращая ее ресурс. Эксперт рекомендовал в зимний период по возможности минимизировать использование наушников на морозе.