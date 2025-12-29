Ученый Рожкова рекомендовала использовать зимой кремы с церамидами и маслами
С приходом холодов кожа подвергается стрессу из-за перепадов температур и сухого воздуха. В беседе с RT рекомендациями по уходу за кожей в зимний период поделилась доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета Юлия Рожкова.
Эксперт подчеркнула важность выбора косметических средств с подходящим составом. Для умывания стоит использовать продукты с физиологичным pH, а для увлажнения — кремы с церамидами, скваланом и маслами.
«В зимнем уходе приветствуются такие увлажняющие компоненты, как ниацинамид, пантенол, глицерин, Na-PCA. Они помогают удерживать влагу и поддерживать защитную функцию кожи», — отметила ученый.
Рожкова предостерегла от применения агрессивных очищающих средств и спиртов в зимний период, так как они разрушают защитный барьер кожи. Вместо скрабов рекомендуется использовать энзимные пилинги, но не чаще одного раза в две недели.