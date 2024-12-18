Ученый РАН Сапожников предупредил о возможном загрязнении мазутом пляжей в Геленджике и Кабардинке
Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Филипп Сапожников предупредил о возможном загрязнении мазутом пляжей в Геленджике, Кабардинке и Большом Утрише. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».
Специалист объяснил, что после инцидента с двумя танкерами в Керченском проливе разлившиеся нефтепродукты со временем могут угрожать прибрежным зонам. Мазут, проникнув в толщу песка или ила на дне моря, будет постепенно подниматься вверх.
«Через год мы можем обнаружить его на глубине 10, 15, 20 сантиметров в виде тонкого слоя на достаточно большом участке береговой линии», — поделился Сапожников.
Эксперт подчеркнул, что любой шторм способен вернуть этот мазут обратно в море, где он продолжит оседание и распространение на юг, достигая новых пляжей.