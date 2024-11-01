Ученый ПНИПУ Котельников посоветовал выбирать пуховики из полиэстера

Верхняя одежда из полиэстера способна сохранять тепло даже в самые суровые морозы. Этот синтетический материал относительно недорогой, поэтому его часто применяют при пошиве пуховиков, рассказал URA.RU доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов Пермского Политеха Сергей Котельников.

Он отметил, что, как правило, полиэстер покрывают водоотталкивающими пропитками, чтобы наполнитель изделия сохранял теплоизоляционные качества при намокании.

Пуховики из этого материала легкие и удобные в ношении, они отличаются повышенной прочностью и износостойкостью. Кроме того, вещи из полиэстера практически не выгорают на солнце, добавил Котельников.