Ученый ПНИПУ Котельников посоветовал выбирать пуховики из полиэстера

Верхняя одежда из полиэстера способна сохранять тепло даже в самые суровые морозы. Этот синтетический материал относительно недорогой, поэтому его часто применяют при пошиве пуховиков, рассказал URA.RU доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов Пермского Политеха Сергей Котельников.
Он отметил, что, как правило, полиэстер покрывают водоотталкивающими пропитками, чтобы наполнитель изделия сохранял теплоизоляционные качества при намокании.
Пуховики из этого материала легкие и удобные в ношении, они отличаются повышенной прочностью и износостойкостью. Кроме того, вещи из полиэстера практически не выгорают на солнце, добавил Котельников.
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