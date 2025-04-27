Ученый Плечов рассказал, что вулканический пепел опасен для животных

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 11 километров. Населенные пункты покрылись пеплом, а самому вулкану присвоили «красный код» авиационной опасности. Об угрозе пепла рассказал доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов. Его слова передала «Вечерняя Москва».

По его словам, последствия извержения могут сохраняться несколько дней, пока пепел не осядет. Скорость оседания зависит от погоды: при дожде процесс идет быстрее, а в сухую погоду пепел задерживается в воздухе дольше, написал сайт aif.ru.

Плечов пояснил, что частицы пепла напоминают измельченное стекло с микроскопическими пузырьками. Попадая на слизистые оболочки человека, они могут вызвать серьезные осложнения. Пепел угрожает и животным, особенно тем, кто ест траву, покрытую пеплом. В теплое время года возможно повреждение растительности.

Вулканолог рекомендует очищать питьевую воду, использовать защиту для дыхательных путей и не покидать помещение во время пеплопада. За медицинской помощью следует обратиться, если пепел попал на слизистые. Спасательные службы отслеживают обстановку в зонах выброса пепла.