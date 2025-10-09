Ученый Перминов отметил, что микроволны в печи не изменяют структуру атомов, а лишь нагревают продукт

В связи с 80-летием изобретения микроволновых печей специалисты Пермского Политеха развеяли распространенные мифы о них. Заведующий кафедрой «Общая физика» ПНИПУ, доктор физико-математических наук Анатолий Перминов, дал комментарий для «Газеты.Ru» , заявив, что микроволны не делают еду радиоактивной. По его словам, микроволны не изменяют структуру атомов, а лишь нагревают продукт.

Профессор Виктор Криштоп подчеркнул, что витамины разрушаются из-за высокой температуры, а не микроволн. Он также отметил, что при правильном использовании микроволновка помогает сохранить больше питательных веществ, чем варка, написали «Известия».

Миф о токсичности детского питания под действием микроволн не получил подтверждения. Однако пищу нужно перемешивать после разогрева, чтобы избежать неравномерного нагрева.

По словам ученых, воду для чая также можно греть в микроволновке, но важно избегать перегрева. Чтобы предотвратить внезапное «вскипание», они советуют класть в чашку деревянную палочку или чайный пакетик.