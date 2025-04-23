Кандидат исторических наук, директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета Владимир Костомаров высказал мнение о креативности современной молодежи во время круглого стола « ФедералПресс » и ТАРКИ.

Ученый обратил внимание на список креативных профессий, отметив, что не только их представители отличаются творческими способностями.

«Я не считаю креативность даром — это компетенция. На музыкальных инструментах многие не умеют играть, но учатся. Креативность должна пронизывать образовательные процессы, начиная от формирования программ, заканчивая формой подачи», — заявил эксперт.

Костомаров предложил изменить структуру образовательных программ, проводить практико-ориентированное обучение с лидерами креативных индустрий и формировать креативную среду внутри вузов. Это поможет бороться с дефицитом кадров и влиять на рынок труда в будущем.