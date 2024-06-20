Ученый Киселев рассказал, что с каждым годом погодных аномалий становится все больше
Число погодных аномалий растет год от года, это тенденция всех последних лет. Об этом радио «КП» рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Петербурге Андрей Киселев.
Он отметил, что нельзя с точностью предсказать, что следующий год будет хуже предыдущего. Однако в долгосрочном будущем их точно не станет меньше.
«В конце прошлого века, в среднем по статистике Росгидромета случалось где-то от 150 до 200 таких внештатных ситуаций, которые нанесли ущерб либо здоровью людей, либо их благополучию, либо экономике. А уже в прошлом году это число перевалило за 400», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что человек не в силах победить природу, она всегда берет верх. Однако люди могут меньше влиять на изменения климата, что тоже является причиной аномалий.