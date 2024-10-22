Ученый Громов предложил популяризировать Святки вместо Хэллоуина

Запрет Хэллоуина или его переименование будет только раздражать людей. Поэтому лучше заняться своего рода импортозамещением и начать популяризировать Святки. Таким мнением поделился с радиостанцией «Говорит Москва» доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Громов.

Он подчеркнул, что запрет Хэллоуина ничего не даст. Однако стоит вспомнить про старый русский праздник Святки. Он похож по настроению на западный, но не несет чужих культуры и традиций.

Поэтому, по словам эксперта, можно рассматривать Святки как импортозамещение. Пока праздников будет два, что даст лишний повод для молодежи повеселиться и нарядиться.

Громов подчеркнул, что надо меньше всего запрещать, в противном случае люди будут только копить в себе недовольство и раздражение.