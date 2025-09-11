Ученый Эйсмонт рассказал о причинах внезапной магнитной бури, произошедшей в ночь на среду

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт рассказал в интервью RT о причинах внезапной магнитной бури, произошедшей в ночь на среду.

«Действительно, не все удается предугадать. За Солнцем следят, на Солнце видят выброс плазмы и определяют, в каком направлении пойдет этот поток. Плазма — это поток протонов: если попадает в Землю, тогда будет буря, если промахивается, значит, все в порядке, бури не будет. Но как и все, что относится к прогнозам, здесь иногда случаются ошибки», — отметил эксперт.

По словам Эйсмонта, такие ошибки редки, чаще происходит наоборот — ожидают бурю, а ее нет.

«Для того, чтобы уверенно заметить, запускаются специальные спутники, которые находятся в пространстве между Землей и Солнцем, поближе к Земле, в полутора миллионах километров. И когда поток протонов достигает этого расстояния, спутник это регистрирует», — заключил Эйсмонт.