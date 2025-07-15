Ученый Эйсмонт напомнил, что во время грозы нужно избегать открытых пространств

Молнии представляют серьезную опасность для жизни человека. Чтобы защититься от них, важно соблюдать простые правила безопасности. Ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт в беседе с Life рассказал, что во время грозы следует избегать открытых пространств и высоких объектов, таких как деревья и металлические шесты.

Как отметил эксперт, молния обычно поражает возвышенности, поэтому лучше держаться подальше от холмов и других подобных мест. Для защиты может подойти правильно подобранная одежда, например, резиновая обувь или плащ. Однако стоит помнить, что влажный плащ теряет свои защитные свойства.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил о трагическом случае в Тульской области, когда молния убила нескольких людей на пляже. Он объяснил, что резина плохо проводит электричество, поэтому сланцы, кроссовки или резиновые сапоги могут стать своеобразной защитой. А вот ходить босиком или в мокрой обуви из кожи или ткани во время грозы опасно.

Лучше выбирать вещи из плотных синтетических или шерстяных тканей — они хуже проводят электричество. А вот металлические молнии, пряжки или украшения могут увеличить риск.

Если гроза застала на открытом месте, нужно уйти подальше от воды, высоких деревьев и металлических конструкций. Не стоит ложиться на землю — лучше присесть на что-то сухое.