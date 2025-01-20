Ученый Данилов-Данильян: мазут еще не один год будут находить в Черном море

Боновые заграждения у берега не способны остановить мазут в Черном море, поэтому очистительные работы необходимо проводить непосредственно в водной среде. Об этом заявил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук, председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП Виктор Данилов-Данильян в беседе с ИА НСН .

По его мнению, скопления мазута еще не один год будут находить в водоеме.

«Если он движется в толще, заграждения его не остановят. А если он находится в свободном плавании, то может даже столкнуться с заграждением на поверхности, погрузиться и пройти под ним», — отметил ученый.

Специалист назвал необходимым использование комплексного очищения дна и водной толщи. Данилов-Данильян предложил применять илососы, однако напомнил, что создание таких устройств в морских условиях может представлять сложность.