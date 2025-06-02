Ученый Богачев предупредил об интенсивных магнитных бурях с 2 по 8 июня

В начале лета 2025 года ожидается серия мощных солнечных вспышек, которые могут привести к значительным магнитным бурям. Эти явления способны оказать влияние не только на работу электронных устройств, но и на самочувствие людей. Наиболее интенсивные периоды активности прогнозируются с 2 по 8 июня, сообщил kp.ru руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Как отметил эксперт, солнечные вспышки выбрасывают в космическое пространство огромное количество плазмы, что, достигая Земли, вызывает возмущения в ее магнитном поле. Это может привести к перебоям в связи, навигационных системах, а также к ухудшению здоровья у метеозависимых людей.

Специалист рекомендовал в эти дни особенно внимательно относиться к своему здоровью: избегать стрессов, больше отдыхать и соблюдать питьевой режим. Людям с хроническими заболеваниями стоит заранее проконсультироваться с врачами и при необходимости скорректировать лечение.

Несмотря на то, что точный прогноз магнитных бурь возможен лишь за несколько дней до их начала, ученые призывают не паниковать. Современные технологии позволяют минимизировать негативные последствия как для техники, так и для здоровья человека. Главное — быть подготовленным и следовать рекомендациям специалистов.