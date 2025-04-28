Ученый Богачев посоветовал отключать электроприборы во время магнитных бурь

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в эфире радиостанции « Говорит Москва » рассказал, что магнитная буря может негативно влиять на работу электроприборов.

По словам эксперта, избыточные токи возникают из-за переменных полей и могут воздействовать на электросети.

«Это известный школьный опыт: когда учитель к амперметру прикручивает рамку, подносит магнит — амперметр стоит; если учитель магнит шатает — у амперметра начинает прыгать стрелка», — пояснил специалист.

Чем выше сила тока, отметил ученый, тем сильнее влияние на наземные электрические сети. Если устройство не подключено к розетке в момент магнитной бури, оно гарантированно останется целым.