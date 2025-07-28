Ученый Берников допустил нашествие гадюк в ХМАО из-за жаркой погоды

Кандидат биологических наук, заведующий кафедрой биологии и биотехнологии СурГУ Кирилл Берников предупредил жителей ХМАО о возможной активизации гадюк из-за жаркой погоды. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам ученого, вероятно, увеличение численности гадюк весной и летом 2025 года связано с теплой погодой в начале сезона и последующим жарким летом.

«Учитывая, что змеи — хладнокровные животные, высокие температуры повышают их активность, поэтому сейчас их можно встретить чаще», — отметил эксперт.

Он также добавил, что змеи предпочитают пойменные леса и верховые болота, а для охоты используют открытые участки — луга с высокой травой.