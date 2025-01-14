Ученый Березников: отказ от кофе и соленых продуктов облегчит состояние при гипертонии

Организм человека реагирует не на тепло и холод, а на перепады атмосферного давления. Наиболее чувствительны к таким изменениям метеочувствительные люди. Об этом рассказал заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников в интервью «Газете.Ru».
В холодное время года организм, как правило, отвечает на похолодание повышением артериального давления. У гипертоников могут случаться гипертонические кризы. А вот на потепление метеочувствительные люди реагируют мигренями и снижением давления.
Врач рекомендовал гипертоникам уменьшить потребление кофе, чая и соленых продуктов. При склонности к мигреням, наоборот, стоит поддержать тонус сосудов мозга и выработку мозговой жидкости с помощью этих напитков.
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