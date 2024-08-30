Ученый-атомщик Адамов заявил о необходимости возобновить ядерные испытания

В России снова подняли вопрос о необходимости возобновления ядерных испытаний на фоне заявлений Запада о сомнениях в обороноспособности страны. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил ведущий российский атомщик Евгений Адамов.

Он отметил, что ядерное оружие, хотя и ужасное, сыграло ключевую роль в предотвращении мировых конфликтов, начиная с 1949 года, когда был создан эффективный противовес американским силам. Адамов предупредил, что разрушения, подобные тем, что произошли в прошлом столетии, могут иметь катастрофические последствия для планеты.

Поэтому, по его мнению, тестирование ядерного оружия должно быть возобновлено. Адамов также подчеркнул, что Россия имеет полное право действовать независимо от США и не должна уступать им в развитии ядерного арсенала.

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