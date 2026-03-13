Ученые рассчитали количество воды в пермских сугробах

По данным Telegram-канала «Опасные природные явления», в Пермском крае нет малоснежных зон, и на всех территориях влагозапас снега составляет 200 мм и больше. Данные предоставлены по модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

— В Перми влагозапас снега составляет около 250 мм. — В Добрянском районе — около 300 мм, пик осадков приходится на возвышенность в районе Дивьи. — На юге Прикамья наблюдаются рекордные или близкие к рекордным запасы влаги.

Согласно открытым источникам, влагозапас снега — это количество всей воды, которая вытопится при таянии всего снега. Это важный показатель при расчете весеннего половодья и увлажнения почвы.

По предварительным оценкам пермских метеорологов, половодье в Прикамье в этом году пройдет в рамках нормы по Каме. Однако затоплений можно ожидать при резком потеплении с дождями или ледовых заторах.