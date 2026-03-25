Ученые ПНИПУ разработали новую программу профилактики правонарушений среди подростков

Специалисты Пермского Политеха разработали новую комплексную методическую программу, которая направлена на раннюю профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ПНИПУ.

Разработанная методика представляет собой комплексную программу, рассчитанную на период от трех до шести месяцев. Она включает не только план занятий и указания к применению, но и готовые материалы для подростков и педагогов.

Программа начинается с первичной диагностики, которую проводит социальный педагог или психолог в образовательных учреждениях. В ходе диагностики выявляются проблемы в семье, уровень агрессии, недоверия к людям, неуверенности в себе и особенности характера.

Каждый блок содержит интерактивные элементы: разбор реальных ситуаций, ролевые игры и индивидуальные упражнения. Такой подход отличает программу от традиционных лекций и бесед.