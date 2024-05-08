Ученые из RVC: сфинксы живут меньше остальных домашних кошек | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:29 Ученые из RVC: сфинксы живут меньше остальных домашних кошек

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Ученые из RVC и Национального университета Чунг Син на Тайване провели исследование и выяснили, что продолжительность жизни сфинксов самая низкая среди домашних кошек. Об этом сообщил сайт dailymail.

Отмечается, что сфинксы живут в среднем всего 6,8 лет. Из породистых самая высокая продолжительность жизни у бирманских кошек, они могут дожить до 15 лет. При этом метисы более живучие, чем чистокровные.

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Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», ученые проанализировали данные о восьми тысячах кошек, которые умерли в период с 2019 по 2021 год.