Участок Бродокалмакского тракта модернизируют в Челябинске

В Тракторозаводском районе Челябинска готовится модернизация участка Бродокалмакского тракта. Проект включает строительство новой переходно-скоростной полосы на 150 метров, сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные мэрии.

Проект предполагает возможность обсуждения плана возведения дороги с участием местных жителей.

«Подготовить документацию по планировке территории для строительства линейного объекта: переходно-скоростной полосы в Тракторозаводском районе Челябинска», — отметили власти города.

Бродокалмакский тракт — ключевая магистраль Челябинска. Она ведет в направлении Кургана, к развязке на аэропорт, садовым товариществам и ТЭЦ-3.