Участница «Отрядов Путина» рассказала, что доводит аферистов до белого каления

Участница «Отрядов Путина» рассказала, как активистки воруют время у телефонных мошенников. Члены объединения перехватывают звонки и ведут необычные беседы со злоумышленниками, сообщил « ФедералПресс ».

Основная цель организации колл-центра — отбить у аферистов желание обманывать людей. Смысл идеи прост: преступники тратят время не на «обработку» потенциальной жертвы, а на беседу с бабушкой, которая делает вид, что следует рекомендациям.

«Конечно, пользуюсь банками: для огурцов, для помидоров, для перчиков… Слабак», — один из примеров разговора.

Пенсионерки, тонко подначивая собеседника, доводят его до белого каления.