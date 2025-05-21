Участниками второго потока программы «Время героев» стали 85 человек

На второй поток президентской программы «Время героев» взяли 85 человек. Такое решение приняли на заседании общественного совета, сообщили на официальном сайте организации.

«На заседании подвели итоги набора на второй поток программы, который стартовал в ноябре 2024 года: его участниками станут 85 человек», — отметили в публикации.

Заявки на участие во втором потоке подали 21 644 бойца, что добавилось к 44 тысячам заявок, поступившим в прошлом году. Среди выбранных участников 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

Все этапы регистрации и отбора успешно прошли более 60% кандидатов. Ключевыми критериями отбора стали воинские заслуги, управленческий опыт и потенциал.

Образовательная программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что 42 участника первого потока программы получили назначения на высокие посты.