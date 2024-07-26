Участниками проекта «Билет в будущее» стали 12 ведущих нижегородских предприятий

К Всероссийскому профориентационному проекту «Билет в будущее» подключились 12 крупнейших компаний Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

По информации пресс-службы правительства региона, эти компании организуют экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы для учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений.

Проект «Билет в будущее» предоставляет предприятиям возможность познакомить будущих сотрудников с особенностями своей работы еще в школьные годы, способствуя формированию интереса молодежи к выбранной отрасли.

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