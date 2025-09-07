УАЗ в ближайшее время завершит испытания модернизированного двигателя

Ульяновский автомобильный завод в ближайшее время намерен завершить тестирование обновленного 150-сильного бензинового двигателя ZMZ Pro объемом 2,7 литра. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе предприятия.

Основное улучшение мотора — это дополнительные точки крепления на клапанной крышке и между свечными колодцами для повышения герметичности.

«Тесты проходят в плановом режиме. На сегодняшний день двигатель на стенде отработал 78% от объема запланированных испытаний. Замечаний к герметичности сопряжения крышки клапанов относительно периметра головки блока цилиндров и свечных колодцев не отмечается», — заявили на предприятии.

Модернизированный мотор будет установлен на автомобили УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Хантер».