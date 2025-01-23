Аналитики журнала «Т—Ж» провели исследование и составили список самых популярных имен в России. Результаты работы опубликовала Lenta.ru . Уже второй год в топе лидируют София и Михаил.

По данным экспертов, рейтинг самых популярных женских имен сохраняет стабильность третий год подряд. Чаще всего девочек называют София, Ева, Анна, Мария и Виктория. Последний раз список менялся в 2022 году. Тогда имя Ева переместилось с четвертого на второе место.

Среди мужских имен наблюдается конкуренция. По итогам 2024 года на первом месте оказался Михаил. Следом идет Александр. В пятерку лидеров также попали Артем, Матвей и Максим, добавил сайт KP.RU.