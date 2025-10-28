Twinby: идеальная разница в росте между партнерами составила 14 сантиметров

Платформа знакомств Twinby поделилась результатами исследования: идеальная разница в росте между мужчиной и женщиной составляет 14 сантиметров. Аналитики изучили поведение пользователей на основе 10 миллионов успешных пар и 239 переписок. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru» .

«Средний рост мужчин в совпавших парах составляет 181,6 см, а женщин — 167,2 см» — рассказали специалисты.

Эксперты Twinby уточнили, что высокие мужчины получают больше лайков, особенно в возрастной группе от 18 до 34 лет. Однако на первый план выходит не физический параметр, а общность интересов, целей и эмоций.