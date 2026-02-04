Психологи подготовили рекомендации для пользователей сервисов онлайн-знакомств, чтобы помочь им безопасно перейти от виртуального общения к реальной встрече. Памятку выпустили Всероссийский телефон доверия для женщин и приложение Twinby, сообщили «Известия» .

Важно внимательно анализировать профиль собеседника. Признаки безопасности контакта: естественность, живые фотографии, последовательность в информации и отсутствие давления. Настораживающие факторы: новые или пустые аккаунты, чрезмерно драматичные истории в описании и настойчивые предложения сразу перейти в другие мессенджеры.

«При планировании первой встречи есть несколько ключевых правил: дать себе время на общение в приложении, не раскрывая личные контакты; договориться о свидании только в публичном месте», — отметили эксперты.

После свидания важно дать себе время на анализ собственных чувств, отличая легкую настороженность от тревоги.