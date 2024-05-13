Турпоток в Нижегородскую область вырос на 7,7% за год | 360°

Общество 13 мая 2024, 17:40 Турпоток в Нижегородскую область вырос на 7,7% за год

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Туристический поток в Нижегородскую область в первом квартале 2024 года вырос на 7,7% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на региональное министерстве туризма и промыслов.

Так, в первые три месяца этого года регион посетили 540 тысяч человек. В министерстве ожидают, что тенденция увеличения туристического потока сохранится и в мае.

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Отмечается, что больше всего туристов привлекают Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дивеево, а также Семенов, Чкаловск, Выкса и озеро Светлояр.