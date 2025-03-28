«Турпомощь»: туристам следует проверять лицензии у компаний по экстремальному отдыху

Специалисты ассоциации «Турпомощь» дали советы по выбору организатора экстремальных туров. Представители организации рекомендовали туристам проверять наличие лицензий и сертификатов у компаний, написал сайт телеканала «Звезда».
В «Турпомощи» подчеркнули важность обязательного инструктажа, который должен включать правила техники безопасности, порядок действий в аварийных ситуациях и информацию о потенциальных рисках. Туристы имеют право отказаться от услуг при выявлении нарушений.
Напомним, что 27 марта произошла авария с батискафом «Синдбад» у берегов Хургады. На борту находились 45 россиян, из которых шесть человек погибли, а 21 получили травмы.
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