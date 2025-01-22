«Турпомощь»: при задержке рейса пассажиры имеют право на ряд бесплатных услуг

В случае задержки рейса по вине авиакомпании пассажиры вправе рассчитывать на получение ряда бесплатных услуг. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Турпомощь».

По данным организации, подобные ситуации регулируются «Общими правилам воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требованиями к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».

При соответствующих обстоятельствах пассажиры вправе претендовать на следующие услуги: предоставление напитков и питания, организация проживания в гостинице, хранение багажа. Кроме того, необходимо обеспечение доступа в комнаты матери и ребенка.