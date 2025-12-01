Туроператор Илина рассказала, что ростовчане предпочитают горы для новогоднего отдыха

Ростов-на-Дону не входит в число популярных направлений для новогоднего отдыха. Туроператор Амалия Илина отметила, что в зимнее время туристы предпочитают выбирать горнолыжные курорты Кавказа, такие как Архыз, Домбай и Кисловодск, а также зимние прогулки по Санкт-Петербургу и Казани. Об этом написала rostovgazeta.ru .

Летом ситуация меняется: Ростов-на-Дону становится привлекательным местом для туристов, особенно тех, кто отправляется на Дон, в Азов и Таганрог. Однако в зимний период, когда многим хочется увидеть настоящую зимнюю природу, Ростов-на-Дону теряет свою привлекательность из-за отсутствия снега и особых зимних развлечений.

Таким образом, эксперт подчеркнула, что выбор направления для новогоднего отдыха в значительной степени зависит от наличия снежного покрова и праздничной атмосферы, которые Ростов-на-Дону не может обеспечить в зимний период. ​​​