Туристический налог начнет действовать в Усолье-Сибирском с начала 2025 года

Налог на туризм введут в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Такое решение приняли депутаты городской думы, передает «ФедералПресс» со ссылкой на заявление местных властей.

По опубликованной информации, минимальный размер туристического налога составит 100 рублей за сутки проживания в отелях и гостиницах города. Эта мера поможет принести в бюджет Усолья-Сибирского дополнительные доходы размером порядка миллиона рублей.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Обязанность по уплате налога не будет распространяться на детей и подростков.