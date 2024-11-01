Туристический налог начнет действовать в Усолье-Сибирском с начала 2025 года

Налог на туризм введут в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Такое решение приняли депутаты городской думы, передает «ФедералПресс» со ссылкой на заявление местных властей.
По опубликованной информации, минимальный размер туристического налога составит 100 рублей за сутки проживания в отелях и гостиницах города. Эта мера поможет принести в бюджет Усолья-Сибирского дополнительные доходы размером порядка миллиона рублей.
Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Обязанность по уплате налога не будет распространяться на детей и подростков.
Смотр коммунальной техники провели в центральном парке в Зарайске
«Были уверены, что такого не будет». Суджанка — о спешной эвакуации из-под обстрелов
Главы Люберец провел встречу с жителями в ЖК «1-й Лермонтовский»
Путепровод рядом с платформой Быково в Раменском откроют к концу 2024 года
Руководитель театра в Лобне принял участие в заседании общественного совета
Фейк: в курской многоэтажке упал лифт
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте