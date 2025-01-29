Турэксперт Осипова: отдых в Сочи может стать дороже ближе к сезону

Исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова в беседе с радио Sputnik рассказала, каким образом утечка мазута в Черном море отразится на летних планах туристов.

Туристический сезон в Краснодарском крае может стать дороже из-за аварии с танкерами в Керченском проливе. Хотя Сочи не сильно пострадал от разлива мазута, отдых там станет дороже для россиян.

В Сочи есть доступные варианты проживания, но всем известно, что отдых в Сочи обходится дороже, поэтому цены будут расти, отметила Осипова. Она также упомянула о снижении раннего бронирования летнего отдыха в Краснодарском крае, особенно в Анапе. Туристов привлекают праздники, но в данный момент они не обеспокоены текущими условиями, так как это не купальный сезон.

Осипова также напомнила о возможности возврата денежных средств при раннем бронировании путевок. Если человек зарезервировал санаторий на июнь, но плавание окажется невозможным, ему вернут полную сумму депозита.