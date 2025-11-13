Турэксперт Осауленко счел бессмысленной идею запрета на турпоходы с детьми

В Красноярском крае не прекращаются поиски семьи Усольцевых, которые отправились в туристический поход на гору Буратинка с пятилетней дочерью и до сих пор не вернулись. Несмотря на произошедшее, в Госдуме считают, что не нужно вводить особое регулирование туристических походов с детьми. Ситуацию прокомментировал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко, сообщил « ФедералПресс ».

Специалист счел бессмысленными соответствующие меры, пояснив, что они не решают суть проблемы.

«Трагедия с семьей Усольцевых — имела общественный резонанс, однако реакция законодателя должна быть не эмоциональной, а взвешенной и системной», — пояснил эксперт.

Он предложил сосредоточиться на других идеях. Так, необходимы развитие культуры безопасности и интеграция основ туристической подготовки в школьные курсы ОБЖ. Кроме того, Осауленко напомнил о важности создания общедоступных онлайн-курсов для родителей.